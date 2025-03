Danielebartocciblog.it - Bayern Monaco-Inter: “Tedeschi ostacolo importante”. Parla Brianti

Leggi su Danielebartocciblog.it

Grande attesa per il big-match di Champions League tra. “Innanzitutto dobbiamo dire che ilè unper i nerazzurri e che l’è favorita per lo scudetto per quanto ha fatto vedere, e perché da più tempo lavora con continuità con una delle rose più forti dell’a Serie A“. Parola del giornalista Simone, una delle giovani firme più autorevoli del panorama sportivo. Lo abbiamo raggiunto per un commento su Serie A, Champions League e Nazionale Azzurra. Una chiacchierata densa di spuntiessanti. “Allo stesso tempo non terrei fuori dalla corsa scudetto il Napoli“, prosegue. “Potendo giocare una volta alla settimana potrebbe avere più energie per questo finale di stagione”.L’pagherà soprattutto match importanti come la semifinale di Coppa Italia contro il Milan e i quarti di Champions con il