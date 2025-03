Internews24.com - Bayern Monaco Inter, si ferma anche Upamecano? Altra tegola per Kompany in vista della Champions League

Leggi su Internews24.com

di Redazione, siperined il match contro i nerazzurriPiove sul bagnato in casa, che dopo aver perso Alphonso Davies, rottura del legamento crociato, dovranno fare a menodel difensore,. Entrambi salteranno quasi sicuramente il match dicontro l’. Ecco il comunicato del club bavareseCOMUNICATO – «L’FCsarà senza Alphonso Davies per un lungo periodo dopo la pausanazionale.Dayotè stato escluso per le prossime settimane. A Davies è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato del ginocchio destro dopo il suo ritorno dagli impegninazionali con la nazionale canadese e oggi verrà operato. Il 24enne non sarà disponibile per giocare per i campioni tedeschi da record per diversi mesi.