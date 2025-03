Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, parla Ribery: «Non facile! Loro veramente forti»

Franck Ribéry tra i protagonisti della Beckenbauer Cup, il torneo di leggende del calcio tenutosi ieri al SAP Garden didi Baviera in onore del Kaiser Franz Beckenbauer. L’ex calciatore francese hato della sfida ai quarti di Champions League tra.IL COMMENTO – Franck Ribéry, ha commentato l’incrocio tra Bayerin Champions League. L’ex ala, una bandiera del club di, con un passato anche in Serie A, vede il doppio confronto come una sfida equilibrata, tra due grandi squadre: «È un buon momento per il, hanno fatto molto bene col Bayer Leverkusen e hanno un bel vantaggio in campionato. Spero che possano vincere sia la Bundesliga che la Champions League, per quello che ho visto sin qui la strada è quella giusta. Contro l’però non sarà una sfida, è una squadra davvero forte.