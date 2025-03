Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Kim è infortunato: salterà il match? Ecco la verità sulle condizioni

di Redazionedi Champions League si avvicina, Kimtiene in ansia i suoi tifosi per illa gara?laNeanche il tempo di smaltire la pausa per le nazionali che Simone Inzaghi si prepara a fare i conti con un vero tour de force che lo vedrà impegnato (oltre che in Campionato e in Coppa Italia) anche in Champions League. Proprio a riguardo della competizione europeache questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport ha fornito preziose novità. Una pretattica con un po’. d’anticipo, spiega la Rosea in merito all’infortunio di Kim (difensore che affronterà Marcus Thuram e compagni nel prossimo). Kompany, tecnico del club bavarese infatti, aveva parlato di lungo stop per il difensore coreano Kim, facendo pensare a un forfait per la doppia sfida con i nerazzurri.