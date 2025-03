Internews24.com - Bayern Monaco Inter, il punto da Säbener Straße: al lavoro solo i reduci dalle Nazionali

di Redazione, il club tedesco si prepara per il match di Champions League contro i nerazzurri: ildaVincent Kompany, l’allenatore del, ha deciso di concedere ai suoi giocatori un meritato giorno di riposo per recuperare energie e prepararsi al meglio per le prossime sfide, tra le quali, spicca la semifinale d’andata dei quarti di Champions League contro l’. Tuttavia, nonostante questa pausa, alcuni calciatori hanno comunque deciso di recarsi sui campi di allenamento del club bavarese. Infatti, nella giornata odierna, si sono già presentati i primidagli impegni con le rispettive. Tra questi atleti, oltre a Joshua Kimmich e agli altri membri della Nazionale tedesca, che sono stati convocati per le recenti gare, hanno partecipato alla seduta di allenamento anche João Palhinha, Michael Olise, Josip Staniši? e Konrad Laimer.