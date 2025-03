Internews24.com - Bayern Monaco Inter, buone notizie per Kompany: c’è il recupero di una pedina fondamentale

di Redazionerecupera unain vista del match contro i nerazzurri: i dettagliPrima della pausa per le Nazionali, l’allenatoreaveva comunicato che Minjae Kim si sarebbe dovuto prendere una pausa di alcune settimane per trattare un problema al tendine d’Achille. Di conseguenza, il difensore delnon è stato convocato per la nazionale sudcoreana. Il commissario tecnico della Nazionale ha commentato la situazione dicendo che «il calciatore non è stato adeguatamente protetto». Tuttavia, si potrebbe considerare il contrario, visto che Kim ha già ripreso ad allenarsi con la sua squadra tedesca in preparazione per la ripresa del campionato e per la Champions League, dove affronteranno l’di Inzaghi nei quarti di finale.