Bayern Monaco Inter bruttissime notizie per Kompany! Rottura del crociato per un titolare 6 mesi di stop

di Redazioneper! Infortunio alper un, 6diper luiNeanche il tempo di smaltire la pausa per le nazionali che Simone Inzaghi e l’si preparano a fare i conti con un vero tour de force che li vedranno impegnati (oltre che in Campionato e in Coppa Italia) anche in Champions League, nel match in programma contro il, valido per i quarti di finale di. Gara alla quale non prenderà parte Alphonso Davies, terzino dei baveresi, che starà fuori per circa 6, per unadel legamentoavvenuta in Nazionale. Cosi riporta BILD.Davies ha riportato un grave infortunio domenica durante la sfida di Nations League tra il Canada e gli Stati Uniti, terminata 2-1. Nelle ore successive, il numero 19 delsi è sottoposto a nuovi esami medici adi Baviera, che hanno purtroppo confermato i timori iniziali: si tratta di unadel legamento