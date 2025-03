Inter-news.it - Bayern Monaco, 3/4 di difesa out + Neuer con l’Inter! Le alternative

Ilha perso diversi uomini durante questi ultimi giorni. Eovviamente guarda interessata, visto che giorno 8 si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League.INFORTUNI – In casaè chiara emergenza infortuni e tutti nello stesso reparto. Infatti, Vincent Kompany in un colpo solo ha perso i centrali Upamecano e Kim, nonché il laterale mancino Alphonso Davies. Anche Manuelha subito una ricaduta, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dunque contro, l’allenatore belga dovrà ovviare a delle assenze molto pesanti. Saranno sicuramente out per il doppio confronto sia Upamecano che Davies. Ad oggi, sia Kim chedovrebbe dare forfait, quantomeno per la partita di andata dell’8 aprile che si giocherà all’Allianz Arena, sede peraltro della finalissima del 31 maggio.