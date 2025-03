Tvplay.it - Batosta per Italiano, trema il Bologna: infortunio ed esclusione

Risveglio amaro oggi per il, preoccupato per le condizioni di un suo top player. Tegola inattesa per, in vista del Venezia.Sosta di campionato tutt’altro che felice o serena per il. I felsinei, attualmente quarti a +1 dalla Juventus quinta reduce dall’esonero di Thiago Motta ed attesi dalla trasferta di Venezia, alla ripresa del campionato dovranno fare a meno di un loro top player infortunatosi nelle scorse ore mentre si trovava in Nazionale. Un problema fisico inatteso, che rischia di complicare la corsa della squadra guidata da Vincenzoverso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.periled(LaPresse) TvPlay.itAd andare ko, in particolare, è stato Santiago Castro. Il 20enne, autore di 10 reti e 8 assist in 38 apparizioni complessive, nell’ultima seduta di allenamento che ha preceduto la sfida tra l’Argentina ed il Brasile ha infatti rimediato una botta alla caviglia che lo ha costretto a saltare il match in questione e ad accomodarsi in tribuna.