Chietitoday.it - Basta una pioggia per chiudere via Fonte Canale e Colantonio grida al dissesto

Leggi su Chietitoday.it

ta unapiù consistente del solito per determinare la chiusura di via: strada di collegamento, in discesa e a senso unico, tra via Federico Salomone e via Picena a Chieti. Una strada con molte palazzine e residenti che oggi, mercoeldì 26 marzo, stanno vivendo questo.