Basta geroglifici nell’italiano dopo Valditara anche la Fondazione Dante Alighieri rottama i diktat woke | e bandisce asterisco e schwa

Asterischi enel mirino. Il ministroapre la strada, e sullo stesso viatico si inserisce la: stop a pasticci linguistici, allo sconvolgimento di grafemi e morfemi con l’introduzione di simboli che nell’ossequiare i dettami del manifestomortificano dignità e bellezza del nostro idioma. E allora ecco che, a quanto apprende l’Adnkronos,vengono banditi dalla. Da fonti vicine all’istituzione culturale italiana che ha lo scopo di tutelare e diffondere idioma e cultura italiana nel mondo, la stessa avrebbe sottolineato la «proibizione culturale dell’e delloperché in netto contrasto con le regole della lingua italiana».Proibizione che qualche giorno fa il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha decretato con una circolare nella quale bandiva appuntodalle comunicazioni ufficiali, dove invece vanno rispettate le regole della nostra bella e blasonata lingua italiana: «L’uso di segni grafici non conformi, come l’(*) e lo(?) – recita la circolare – è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l’uniformità della comunicazione istituzionale».