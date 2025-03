Basket Tortona fa festa | batte Würzburg 80-74 e vola ai quarti di Champions League

Leggi su Sportface.it

Era una prima finale da dentro o fuori. Eè dentro con tutto ciò che ne consegue: un’iniezione di autostima in Europa, l’ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa, ma soprattutto la primissima volta aidi finale di. Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, la Bertram Derthonala FIT/One80-74 nella sesta e ultima giornata del Girone I delle top 16 e si prende il secondo posto alle spalle dei greci dell’AEK Betsson BC, battuti sette giorni fa col punteggio di 83-82. Passa la squadra più forte, quella che ha saputo interpretare meglio i momenti della gara, grazie ad un vantaggio conservato per tutta la gara. Cinque i giocatori in doppia cifra per i padroni di casa: Weems realizza 16 punti (con 7 rimbalzi e 6 assist), uno in più di Kamagate (7 rimbalzi) e due in più di Biligha.