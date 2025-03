Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Blacks, obiettivo quarto posto. La sosta ha fatto bene a Faenza

Ladi campionato haai. Lo si è visto sabato nella fondamentale vittoria ottenuta in casa di Crema, dove la squadra ha mostrato una buona condizione fisica e mentale e soprattutto si è finalmente presentata al completo dopo due mesi costellati da infortuni. D’accordo, i primi 14’ non sono di certo stati da applausi, ma dal -16 (segnato tra l’altro dall’ex Dincic) c’è stata una incredibile reazione che ha permesso di arrivare all’intervallo avanti di due punti per poi allungare il vantaggio nel terzoe gestirlo nell’ultimo. Si è visto chevoleva vincere ad ogni costo per restare tra le prime sei e inoltre l’ultimo week end ha aperto nuovi scenari. Capo d’Orlando (quarta) e Omegna (quinta) sono ora avanti due soli punti (entrambe hanno però lo scontro diretto a favore con i faentini) e al sestoinsieme aic’è Mestre.