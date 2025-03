Oasport.it - Basket, Milano ospita il Barcellona con un solo risultato possibile

Doppio turno di Eurolega questa settimana e domani sera torna in campo l’EA7 Emporio Armaniche all’Unipol Forum di Assagogli spagnoli del. Dopo il ko subito a Madrid ieri per i ragazzi di Ettore Messina non sono più permessi passi falsi e la corsa ai play-in passa dal vincere obbligatoriamente gli ultimi tre match della stagione regolare.E il primo passo per riuscirci è entrare sul parquet con la giusta cattiveria agonistica, quella mancata contro il Real Madrid, con il primo quarto che ha condannato. Ma, soprattutto, serve che tornino a dare il contributo che ci si attende da loro le tre stelle della squadra, quei Mirotic, LeDay e Shields che in Spagna ieri non hanno convinto al 100%.Serve, poi, che Ettore Messina dia fiducia alla sua rosa, con alcuni giocatori tenuti ai margine negli ultimi turni, ma che quando sono scesi in campo – vedi il finale di match di ieri – hanno dimostrato di dare un importante contributo sia in attacco sia in difesa.