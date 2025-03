Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna cede nettamente a Belgrado contro la Stella Rossa dell’ex Teodosic in Eurolega

Leggi su Oasport.it

Lanon riesce ad invertire la rotta in! I bianconeri escono battutidalla trasferta dilaper 88-52 nella trentunesima giornata della regular season 2024-2025, in un match mai in discussione per i balcanici, con la squadra di coach Ivanovic che non riesce ad interrompere la striscia positiva di sette sconfitte consecutive – l’ultima gioia europea risale ad oltre due mesi fa con il successo esternoil Bayern Monaco.Dejan Davidovac trascina i suoi con 17 punti, insieme a Filip Petrusev autore di 16 punti e Codi Miller-McIntyre che chiude la sfida con 11 punti – 3 punti e 6 assist per l’ex Milos, con 13 punti di Tornike Shengelia e 12 di Will Clyburn ultimi ad arrendersi tra le fila delle V-nere.Laesce benissimo dai blocchi con un parziale di 9-1 che costringe coach Dusko Ivanovic a chiamare time-out dopo neanche tre minuti di gioco.