Basket Eurolega | Milano cade a Madrid Il Real vince lo scontro play-in 96-89

(Spagna), 25 marzo 2025 – Si chiude con il secondo ko indi fila il ciclo di tre trasferte europee ravvicinate dell’EA7 Emporio Armani, che al Wizink Center diperde 86-89 lodiretto per iin contro il. All’Olimpia non sono bastate le volitive fiammate avute nel terzo quarto e nel finale per riacciuffare unche è partito con la quinta innestata. facendo valere la sua maggior stazza ed energia (41-25 il computo dei rimbalzi in favore degli uomini di Mateo), ha condotto di fatto per tutto l’arco dei 40’ ma senza tuttavia assestare un vero e proprio colpo del ko. Tanto chealla fine è riuscita a riaprire i giochi e soprattutto a salvare quantomeno la differenza canestri nel doppio confronto. A mettere le firme più importanti sul successo dei Blancos ci hanno pensato Walter Tavares, autore di 21 punti e 5 rimbalzi pur essendo stato a lungo limitato dai falli, e Dzanan Musa, che ha chiuso a quota 19.