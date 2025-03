Puntomagazine.it - Baselice e San Marco dei Cavoti: A scuola di legalità con in Carabinieri

della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo incontrano gli studenti die di SandeiProseguono ae Sandeigli incontri deidella Compagnia di San Bartolomeo in Galdo dedicati alla diffusione della cultura dellanelle scuole.Gli studenti ed i docenti dell’Istituto Tecnico Economico Statale Leonardo Bianchi e dellasecondaria di primo grado dihanno accolto, presso la loro palestra, il Comandante della Compagnia, Capitano Gaetano Ragano ed il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo, che hanno risposto alle tante entusiastiche domande, poste dopo uno stimolante dialogo, intrattenuto con i giovani sulle varie tematiche relative alla, con approfondimenti su bullismo, cyberbullismo e Codice della Strada e con l’illustrazione delle tante attività che l’Arma svolge ogni giorno in tutto il Paese ed all’estero.