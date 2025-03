Zon.it - Baronissi, Neurodiversità e Spettro Autistico: un incontro per conoscere e comprendere meglio

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, venerdì 28 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di, si terrà un importanteinformativo e di sensibilizzazione dedicato al tema della. Questo evento, organizzato con il patrocinio del Comune die promosso dalle associazioni “ATHENA” e “Il Mondo di Maia”, vuole rappresentare un momento significativo di approfondimento per tutta la cittadinanza. L’è rivolto in particolare a genitori, educatori e insegnanti, ai quali verranno forniti strumenti pratici e teorici per rii segnali precoci di disturbi del neurosviluppo nei bambini, e perquali siano i percorsi più adeguati da intraprendere. L’iniziativa ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza di un’inclusione consapevole e concreta.