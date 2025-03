Ilfattoquotidiano.it - Bangkok Motor Show 2025: auto elettriche, misticismo e una Cina sempre più padrona – FOTO

, metropoli dove il caos si trasforma in ordine con una logica tutta sua. Una giungla urbana fatta di grattacieli che sfidano il cielo e templi dorati che resistono al tempo, mentre fiumi di traffico scorrono incessanti come arterie di un organismo vivo. Qui, dove ilino diventa un’estensione del corpo e la viabilità è una sfida quotidiana, va in scena la 46ª edizione delInternational. Un evento che non si limita a esporremobili, ma racconta un intero modo di concepirle, tra innovazione, tradizione e un pizzico di mistica.Perché in Thailandia l’non è solo un mezzo di trasporto: è status, investimento, amuleto portafortuna. La numerazione della targa può determinare la sorte di un affare, il colore giusto attira energie positive, la benedizione al tempio è quasi un rito obbligato dopo ogni acquisto importante.