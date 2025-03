Quifinanza.it - Banche italiane multate dall’Ue, Unicredit e le big devono pagare 363 milioni

La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, resa pubblica il 26 marzo 2025, conferma le sanzioni delle normative antitrust ae ad altre grandieuropee per un cartello sui titoli di Stato. L’infrazione risale al periodo 2007-2011, nel pieno della crisi finanziaria, e comporta multe complessive per circa 363di euro.Coinvolti sette istituti di investimento, tra cui anche Bank of America, Natixis e Portigon. Le accuse: scambio di informazioni riservate e pratiche collusive tra trader per ottenere vantaggi competitivi su emissioni e negoziazioni. Il Tribunale ha concesso lievi riduzioni a(da 69,4 a 65) e a Nomura (da 129,5 a 125,6), confermando invece la sanzione piena da 172,3per UBS.Caso titoli di Stato: sanzioni confermateLa vicenda nasce da un’indagine dell’antitrust della Commissione europea, che nel 2021 aveva multato le principalicoinvolte per un totale di 371di euro.