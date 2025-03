Lapresse.it - Banche, cos’è il Danish compromise

sotto i riflettori. Quindi entra in gioco uno strumento del sistema di regole dell’Ue. Eccoe cosa prevede il.Le luci sono puntate sull’Opa lanciata da Banco Bpm su Anima. Sul progetto è arrivato il parere negativo della Bce.Ilè uno strumento previsto all’interno del quadro di vigilanza bancaria dell’Unione europea.Varato nel 2012 e da inserire nel contesto delle norme previste nel regolamento Basilea III, il“nasce in seguito alla crisi dei debiti sovrani del 2011, nel corso della presidenza danese dell’Unione europea“, spiega a LaPresse Umberto Rorai, partner di Deloitte responsabile dei servizi di advisory per il settore finanziario e co-autore del paper ‘The’ pubblicato lo scorso dicembre.Lo strumento è finalizzato a “evitare il doppio conteggio delle esposizioni ai rischi da parte degli istituti di credito interessati a detenere partecipazioni in società assicurative“, prosegue Rorai.