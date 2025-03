2anews.it - Baiano, tragico incidente stradale: donna di 60anni muore sul colpo

Leggi su 2anews.it

La vittima, residente ad Avella, era alla guida della sua auto nel territorio di, in provincia di Avellino, quando si è scontrata con un’altra vettura ed è morta sul. Unadi 60 anni è morta in unverificatosi ad un incrocio tra via Nazionale delle Puglie 7bis e via Malta .