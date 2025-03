361magazine.com - Bagagli a mano in volo: cosa cambia da marzo 2025

menti in vistaViaggiatori attenti, Da questo mese,no alcune normative a bordo di compagnie low cost e non solo. Ci sono nuove “regole” da seguire su Ryanair, EasyJet e ITA Airways.Leggi anche: “L’amore, in teoria”: tutto quello da sapere sul film con Nicolas MaupasRyanairSi parla di novità per ilo a: come sempre si potrà portare a bordo una borsa o zaino piccolo.40x20x25 cm (per lo zainetto)25x20x40 cm (per la borsa o la custodia per laptop)Se non si ha una tariffa base, ma una Regular o Flexi Plus si può avere anche un trolley, oltre che una serie di benefit come l’imbarco prioritario o il check in gratuito in aeroporto.Per il trolley le dimensioni massime, devono esser 55x40x20 cm (deve entrare nella cappelliera) con peso non oltre i 10kg.