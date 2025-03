Lanazione.it - Azzurra di successo. Risultati da applausi

Pallanuoto, nuoto, sincro. Tre settori differenti per l’, accomunati daipositivi riscontrati negli ultimi giorni. Partendo dal settore pallanuoto, con tre vittorie su quattro: l’U14 Blu ha annichilito l’Esseci Calenzano con un perentorio 23-0, mentre i compagni dell’U14 Bianca ha sconfitto la Rari Nantes Florentia B con un netto 18-2. Ottima anche la performance della prima squadra di coach Santini, capace di regolare alla Colzi – Martini la Reggiana Pallanuoto in virtù del 12-9 finale. Sconfitta di misura invece per l’U18, caduta contro i pari età dell’Olimpia Colle (14-15). Poi c’è il discorso legato al nuoto, con una delegazione del club pratese che ha partecipato alla Coppa Toscana della categoria "esordienti" svoltasi a Livorno lo scorso weekend. Da segnalare c’è in primis la medaglia d’oro di Filippo Berti, conquistata nei 50 farfalla.