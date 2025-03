Avvocatura | Suicidio non è un diritto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 "Non c'è unal, né un obbligo dei medici di concorrere a una volontà suicidaria". Questa è la posizione espressa dall'avvocato dello Stato, Ruggero di Martino, in aula davanti alla Consulta durante l'udienza pubblica sul tema del fine vita. L'dello Stato è intervenuta in rappresentanza della presidenza del Consiglio dei ministri e ha giudicato "inammissibile o manifestamente infondata" la questione sollevata dal gip di Milano sull'articolo 580del Codice penale che vieta l'aiuto al