Iodonna.it - Avrebbe compiuto tra poco 36 anni ed è morta «mentre svolgeva il suo dovere professionale», nella regione di Belgorod. Era la corrispondente di guerra di Channel One

Leggi su Iodonna.it

Stava viaggiando in auto con il suo cameraman quando una mina li ha fatti saltare in aria. Lui, Dmitry Volkov, è rimasto ferito, lei è. «LadidiOne, Anna Prokofieva, èil suodi, al confine con l’Ucraina». Con queste poche righe, stamattina, il canale televisivo russo ha annunciato la scomparsa della sua giornalista russa. Trediin Ucraina: dal sostegno a Kiev al voltafaccia di Trump X Leggi anche › Chi era Shireen Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera “uccisa a sangue freddo” a Jenin Chi era la giornalista russa Anna Prokofieva, uccisa da una mina in UcrainaLaureata in giornalismo all’Università Rudn di Mosca, dal 2020 al 2022 aveva lavoratoredazione dell’edizione spagnola dell’agenzia Rossiya Segodnya (Sputnik dal 2014 e di proprietà dello Stato).