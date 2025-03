Game-experience.it - Avengers: Doomsday, Marvel Studios svelano il cast con tante star e molte sorprese

ha finalmente svelato ildi, il prossimo capitolo delCinematic Universe. La rivelazione è avvenuta in un livestream che ha attirato le attenzioni dei fan per oltre 5 ore consecutive. Il film vedrà quindi il ritorno di volti noti come Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Anthony Mackie come Captain America e Paul Rudd nei panni di Ant-Man. Ovviamente è stato ribadito il ritorno di Robert Downey Jr., che questa volta interpreterà il temibile Doctor Doom, anziché il suo storico ruolo di Iron Man.La pellicola introdurrà anche nuovi eroi e volti celebri. Pedro Pascal vestirà i panni di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby sarà Sue Storm/Invisible Woman e Joseph Quinn interpreterà Johnny Storm/Human Torch. Inoltre, il film vedrà il debutto ufficiale dei personaggi di Thunderbolts*, tra cui Florence Pugh come Yelena Belova e David Harbour nel ruolo di Red Guardian.