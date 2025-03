Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Marvel presenta l’immenso cast

Da pochissimi minuti iStudios, attraverso i propri canali social, hanno annunciatoche sarà presente in Avangers:, il nuovo film dedicato ai Vendicatori.La diretta è partita con l’annuncio dei primi attori con i loro rispettivi personaggi:Chris Hemsworth (Thor)Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile)Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America)Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno)Letitia Wright (Shuri/Black Panther)Man mano che passa il tempo lo studios ha continuato a svelare altri nomi nomi dell’MCU, come Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Capitan America), ed altri ancora. Per dovere di cronaca, la notizia sarà riformulata con la lista completa degli attori che comporranno ildiè stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo).