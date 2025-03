Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | L’immenso cast del nuovo film Marvel

Con un evento da oltre 10 milioni di utenti in diretta, iStudios quest’oggi hanno presentatodi, il prossimoevento dell’MCU.Una trovata promozionale senza precedenti partita dalle 16:00 (ore italiane) e terminato ufficialmente alcuni minuti fa, un evento mediatico che ha tenuto incollati i tantissimi fan dell’universosu tutti i canali social ufficiali, e che di certo continuerà a far parlare di sè anche nei prossimi giorni.Il lunghissimo video in diretta è stato girato all’interno di uno studio hollywoodiano, presumibilmente tra quelli che verrà utilizzato per sezioni di riprese, con ben 27 sedie (e relativi nomi degli attori) svelate al pubblico in rete ognuna a distanza di 15/20 minuti l’una dall’altra. L’ultima sedia, destinata a Robert Downey Jr, ha però offerto una sorpresa incredibile ai fan, visto che è stata occupata direttamente dall’interprete del Dottor Destino in persona.