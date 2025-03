Nerdpool.it - Avengers: Doomsday, il cast dei sogni è realtà: Marvel lo svela in diretta e sorprende tutti

Studios ha finalmente alzato il sipario su, e lo ha fatto con una trovata tanto semplice quanto geniale: unadi oltre sei ore in cui una telecamera ha lentamente mostrato le sedie del, rivelando uno a uno i protagonisti del prossimo colossale capitolo dell’MCU. Il pubblico? Più di otto milioni di spettatori incollati allo schermo, pronti a cogliere ogni dettaglio.Il film, primo di un dittico conclusivo che chiuderà la Saga del Multiverso, vede il ritorno dei fratelli Russo alla regia e unche definire stellare è riduttivo. A guidare l’hype c’è ilnte ingresso di Robert Downey Jr. non più come Iron Man, ma nei panni del nuovo antagonista assoluto: Doctor Doom. Un cambio di rotta inatteso che promette una minaccia mai vista prima.Ma le sorprese non finiscono qui.