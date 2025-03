Anteprima24.it - Avellino-Benevento, Partenio già sold out: entusiasmo alle stelle

Tempo di lettura: 2 minutiE’ scattata15 la prevendita ma in pochi minuti, tra le file ai botteghini e online, i tagliandi per il derby di domenica contro ilsono stati polverizzati. Il-Lombardi è giàout, come confermato con l’avviso esposto all’esterno dei botteghini: “Biglietti esauriti, tutti i settori“. Già dalla mattinata in tanti si sono riversarsi all’esterno dello stadio per acquistare i titoli d’acceso per la sfida di domenica sera – ore 19:30 – contro i sanniti. In molti sono rimasti delusi, altri chiedono a gran voce l’apertura della Curva Nord. Argomento già toccato anche dal presidente Angelo Antonio D’Agostino nel corso della visita di domenica scorsa a Montevergine: “Siamo inrta, ho avvertito l’amministrazione, perché se facciamo questo benedetto salto di categoria vorremmo dare la possibilità a tutti i tifosi di assisterepartite”.