Anteprima24.it - Avellino Basket beffa nel finale, Parravicini fa esultare Forlì

Tempo di lettura: < 1 minutoper l’che cade contro l’Unieuro, decide la tripla a tabella neldi. All’Unieuro Arena termina con il punteggiodi 86-85 per. Il roster di coach Alessandro Crotti ha dovuto fare i conti con le rotazioni ridotte, complice anche l’assenza di Sabatino rimasto a casa per via del colpo subito sul campo di Rieti. Al di là dell’emergenza,hamostrato la consueta scorza dura. Una partita che è probabilmente la sintesi della stagione, di un gruppo solido ed in fiducia, capace di andare oltre le difficoltà. A trascinare i biancoverdi la coppia Mussini-Lewis in grande spolvero, 46 punti in due, ma tutto il team è stato protagonista. Domenica si torna al Pala del Mauro alle ore 17 per la sfida contro la RinascitaRimini.