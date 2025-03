Bubinoblog - AVANTI UN ALTRO: BONOLIS E DE FILIPPI DI SERA SU CANALE 5 PER AIUTARE I BAMBINI DISABILI

Leggi su Bubinoblog

Giovedì 27 marzo, su5, andrà in onda “un! By night”, lo speciale in primata del game-show condotto da Paolo, affiancato da Luca Laurenti.Ospite d’eccezione dello specialele del game show di5 è Maria De. Nel corso dellata, in studio anche Angelo Pintus.Un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.A scendere in campo saranno i partecipanti delle scorse edizioni di “Ciao Darwin” che in questa occasione risponderanno alle bizzarre e imprevedibili domande per un nobile scopo.Il montepremi – da un minimo di 70.000 euro fino a una cifra superiore qualora il finalista dovesse aggiudicarsi un importo maggiore – sarà devoluto al Ce.