Lanazione.it - Autovelox, il caso rimborsi. Il Consiglio vota no: “Ora valutino i tecnici”

Leggi su Lanazione.it

Pontenuovo, 26 marzo 2025 – “Tocca aiprendersi la responsabilità di dire se si possono restituire i soldi delle multe” afferma il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. “L’iniziativa di un indirizzo politico dev’essere del sindaco e dell’amministrazione”, replicano invece i consiglieri del Pd Stefania Nesi e Paolo Tosi. La mozione Tosi-Nesi sull’autovolex che proponeva tale indirizzo politico verso il rimborso è stata respinta dalla maggioranza delcon 18 no e 11 sì. “Quella del sindaco è una non risposta – sostiene Stefania Nesi – che scarica tutta la responsabilità sui”. Il sindaco Tomasi fa una netta distinzione tra il ruolo della politica e quello dei. “Non è il sindaco che può togliere le multe – dice Tomasi – abbiamo chiesto aidi darci delle risposte anche autorizzandoli a chiedere un parere legale esterno e a dirci se c’è un margine per restituire i soldi ai cittadini”.