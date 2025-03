Tvzap.it - Auto travolta dal treno: era rimasta bloccata sui binari al passaggio a livello in chiusura

Leggi su Tvzap.it

Uno spaventoso incidente si è verificato nella giornata di ieri, martedì 25 marzo, nei pressi di Serra San Quirico, in provincia di Ancona. Un’suidi un, è statada un. Come è accaduto. (.)Leggi anche: Frecce tricolori si scontrano in volo: il video choc dell’impattoLeggi anche: Romano Prodi, il doloroso annuncio al funerale del fratello VittorioAncona,rimane incastrata suialSi è sfiorata la tragedia ieri sera a Serra San Quirico, nell’Anconese. Da quanto viene riportato, una vettura èincastrata suidopo che il conducente ha provato ad attraversare unfunzionante, ma in. Nonostante le sbarre fossero già in fase di discesa, il guidatore avrebbe tentato di passare oltre rimanendo però bloccato suisui quali era in arrivo unin transito.