Auto incastrata sui binari, treno la distrugge

Fabriano (Ancona), 25 marzo 2025 – Un’resta ferma suidopo un tentativo di passare mentre il passaggio a livello, regolarmente funzionante, si stava chiudendo, con il risultato di essere travolta dal convoglio in transito. È accaduto ieri sera verso le 20.20 a Serra San Quirico. La vettura, il cui conducente è sceso prima dell’arrivo del, è stata investita dal Freccia Argento 8852 Roma-Ravenna: non si sono registrati feriti neanche a bordo del convoglio che però è fermo in attesa del via libera dei vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente. Non essendo state urtate le sbarre non è scattato il rosso per ilin arrivo che ha investito l’. Da chiarire le cause dell’incidente che per un soffio non si è trasformato in tragedia. Probabilmente il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo a causa di una grossa pozzanghera: nella zona, già dal pomeriggio si sono abbattuti forti temporali che hanno messo a dura prova la tenuta delle strade e dei corsi d’acqua.