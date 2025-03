Autismo, Marano e Sorrento insieme per un grande progetto di inclusione e talento

Leggi su Ildenaro.it

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’, che si celebra il 2 aprile 2025, l’Associazione Tutela la Salute presenta due importanti progetti dedicati alla formazione e all’dei ragazzi nello spettro autistico.L’iniziativa si articola in due eventi distinti, pensati per valorizzare le capacità e il potenziale dei giovani coinvolti. Il primo, “Albergo dei Talenti Speciali”, sarà presentato alle 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di. Il, sviluppato in collaborazione con le associazioni SOLUDIS, Chiavi d’Oro FAIPA e Campania Felix, punta a formare e integrare i ragazzi autistici nel settore alberghiero, offrendo loro concrete opportunità professionali.Il secondo, “Voci in Scena”, verrà invece illustrato alle 17:00 adi Napoli, presso il Teatro della Parrocchia Santissima Immacolata.