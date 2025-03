Aumento Pensioni aprile 2025 | quando arrivano i pagamenti e per chi scatta?

Leggi su .com

Il mese diporta con sé importanti aggiornamenti per i pensionati italiani, sia in merito alle date di pagamento che agli importi degli assegni. L’INPS ha confermato il calendario ufficiale per l’accredito delle, che seguirà le modalità consuete, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Inoltre, alcuni pensionati potranno beneficiare di aumenti specifici, grazie a provvedimenti adottati per sostenere le fasce più deboli. Vediamo nel dettaglioverranno erogati ie quali sono le principali novità per gli assegni previdenziali.verranno pagate lediin posta e banca?Per il mese di, il pagamento delleavverrà martedì 1°, primo giorno bancabile del mese. L’accredito sarà effettuato senza alcuna variazione rispetto ai mesi precedenti, seguendo il calendario regolare stabilito dall’INPS.