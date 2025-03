Quotidiano.net - Aumento della popolazione a rischio povertà nel 2024 secondo Istat

Nelsale la percentuale dio esclusione sociale: dal 22,8% del 2023 passa a 23,1%. Lo comunica l'. In particolare, la quota di individui adiresta invariata (18,9%) così come quella di chi è in condizione di grave deprivazione materiale e sociale (4,6% rispetto al 4,7%), invece c'è un lievedi individui in famiglie a bassa intensità di lavoro (da 8,9% a 9,2%). Inoltre nel 2023 il reddito annuale medio delle famiglie (37.511 euro) aumenta in termini nominali (+4,2%) e si riduce in termini reali (-1,6%) "a causa dell'inflazione".