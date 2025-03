Ilrestodelcarlino.it - Aumentano le vendite all’estero . Prodotti agricoli, l’export sorride

Nel 2024 le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena ammontano a 4,5 miliardi di euro, con un lieve incremento, rispetto al 2023, pari allo 0,4%, diversamente dalla variazione negativa regionale (-2,0%) e nazionale (-0,4%). Le importazioni risultano di 2,2 miliardi di euro, in aumento annuo del 9,6%. Positivo il saldo commerciale fatto registrare nell’anno: +2,2 miliardi di euro (-7,4% rispetto al saldo 2023). Emerge dall’Osservatorio economico di Camera di Commercio Romagna, presieduta da Carlo Battistini. In Emilia-Romagna tre province registrano una crescita e ben sei rilevano una diminuzione; tra le prime, in ordine di maggior incremento, risultano Piacenza, Parma e appunto Forlì-Cesena, mentre, tra le seconde, in ordine di maggior decremento, si annoverano Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, Bologna, Modena e Ferrara.