Lanotiziagiornale.it - Aumenta la disuguagliana nella distribuzione dei redditi: l’allarme dell’Istat sui salari italiani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

ladei. A denunciarlo è l’Istat nel rapporto ‘Condizioni di vita e reddito delle famiglie, anni 2023-2024‘, dove spiega che per misurare la disuguaglianzadeiè possibile ordinare gli individui dal reddito equivalente più basso a quello più alto, classificandoli in cinque gruppi (quinti). Il primo quinto comprende il 20% degli individui con iequivalenti più bassi, l’ultimo quinto il 20% di individui con ipiù alti. Il rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dall’ultimo quinto e quello ricevuto dal primo quinto (rapporto noto come s80/s20) fornisce una misura sintetica della disuguaglianza.Se si fa riferimento alladeiequivalenti netti senza affitti figurativi, nel 2023, l’indicatore s80/s20 è pari a 5,5, in lieve peggioramento rispetto al 2022 (quando era pari a 5,3), ma al di sotto del valore pre-pandemia del 2019 (5,7).