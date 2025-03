Aumenta il riciclo dei rifiuti elettronici in Italia nel 2024 | +25% rispetto al 2023

Quotidiano.net - Aumenta il riciclo dei rifiuti elettronici in Italia nel 2024: +2,5% rispetto al 2023

Sonoti, nelin, a quasi 360mila tonnellate ida apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) domestici avviati a corretto, in crescita del 2,5%all'anno precedente. Lo rileva il nuovo Rapporto annuale del Centro di coordinamento Raee che dal 2008 sintetizza i risultati della raccolta totale effettuata da tutti i sistemi collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche consorziati. Più nel dettaglio, nelsono state gestite 358.138 tonnellate di, circa 9.000 in piùal. A questo dato si deve aggiungere la raccolta volontaria effettuata dai singoli consorzi, che ammonta a 964 tonnellate. L'incremento, si legge in una nota, si lega soprattutto alle buone performance deidi elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici.