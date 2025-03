Lanazione.it - Attesa per il Carnevale medievale. Svelata la giuria: c’è anche Artusi

Ci saràLuciano, 93 anni, cultore delle tradizioni fiorentine, fondatore della Federazione Italiana Giochi Storici, già direttore del Calcio storico fiorentino, tra i giurati deldi San Casciano. "A San Casciano sono e mi sento di casa per varie ragioni e dove spesso sono intervenuto in veste di storico", spiega. Con lui, in, ci saranno Saverio Tommasi, scrittore, giornalista, Laura Lozzi, preside del Liceo Artistico di Porta Romana, Skim, street artist, Alessandro Riccio, attore e regista di respiro nazionale, Eleonora Villani, scultrice e scenografa della Fonderia Artistica Marinelli. Oltre a Isabella Gagliardi, storica medievista, Franco Franceschi, professore ordinario di Storiaall’Università di Siena, Lucia Felici, professore associato di Storia Moderna all’Università di Firenze, Tiziana Catallo, esperta di letteratura latina del Medioevo e Renzo Guardenti, docente di Discipline dello Spettacolo all’Università di Firenze.