Attenzione alle gomme da masticare rilasciano nell’organismo microplastiche dannose per la salute | la scoperta nel nuovo studio

chewing gum può essere pericoloso per la? Ad accendere un faro sulla questione è undell’Università della California, i cui risultati verranno presentati al meeting primaverile dell’American Chemical Society (ACS) in programma fino a domani. I ricercatori hanno infatti scoperto che la gomma dapuò rilasciare numerose– particelle di plastica di dimensioni micrometriche – nella saliva. “Il nostro obiettivo non è allarmare nessuno”, precisa subito Sanjay Mohanty, ricercatore principale del progetto e professore di ingegneria presso l’Università della California, Los Angeles. “Gli scienziati non sanno se lesiano pericolose per noi o meno. Non ci sono sperimentazioni sugli esseri umani. Ma sappiamo che siamo esposti alla plastica nella vita di tutti i giorni, ed è questo che volevamo esaminare qui”, si legge sul sito dell’ACS.