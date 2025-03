Ilfattoquotidiano.it - Attenzione al “mal di primavera”: stanchezza, irritabilità e problemi gastrointestinali, ecco che cos’è la SAD

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Respiriamo l’aria, è la”, canta Marina Rei in una delle canzoni più famose legate alla stagione in cui la natura si risveglia. Eppure, malgrado siamo soliti abbinare questo periodo dell’anno a un rinnovato senso di benessere e forza, molte persone si trovano a vivere una condizione di fatica, quando non addirittura apatia o vero e proprio malessere. Com’è possibile? Si tratta della SAD, disturbo affettivo stagionale.Già Ippocrate nel 400 a.C. aveva descritto un disturbo depressivo correlato all’andamento stagionale. In tempi più recenti è stato inserito nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali come “Disturbo Depressivo Maggiore ricorrente con andamento stagionale”. Ad accompagnarlo possono essere ansia, scarso appetito, irrequietezza. Ma perché ciò avviene?Lasciandoci alle spalle l’inverno entriamo in un periodo in cui le giornate si allungano, le ore di luce sono maggiori, gli sbalzi di temperatura sono più frequenti, e – per chi ne soffre – si torna a fare i conti con le allergie.