Attenzione ai falsi messaggi ASL: segnalati tentativi di truffa sui cellulari ad Arezzo

fraudolenti stanno circolando sui telefonidei cittadini dell’aretino, invitandoli a richiamare un numero per fornire informazioni alla ASL. Le segnalazioni giunte all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell’ASL Toscana Sud Est evidenziano che questi SMS provengono da numeri con prefisso 351 e contengono un recapito con prefisso 899, tipico delle numerazioni a pagamento.L’azienda sanitaria ha chiarito di non inviare mai richieste di questo tipo e mette in guardia i cittadini: è fondamentale ignorare questie non contattare i numeri indicati per evitare possibili truffe telefoniche.L'articoloaiASL:disuiadproviene daNews.