Atrapados, la recensione: finalmente una nuova serie di Harlan Coben, avvincente ed attuale

Il nuovo giallo a episodi firmato dal celebrato scrittore di thriller ci porta in Argentina dove una giornalista celebre per incastrare i peggiori criminali mette in dubbio se stessa. In streaming. Dopo un anno "di pausa" siamo tornati ad un 2025 pieno zeppo ditratte dai romanzi di, in seguito al suo accordo pluriennale con Netflix. Questo significa storicamente maggior quantità, minor qualità e reiterazione anche forzata degli stessi elementi, snodi e tematiche, come per Ryan Murphy o Shonda Rhimes per citare due showrunner particolarmente prolifici. Dopo Missing You, siamo passati alla produzioni internazionali che traspongono nel proprio Paese i libri dello scrittore. Prima con la polacca Un solo sguardo e ora con- in Trappola che, partendo da Caught, ci fa volare in Argentina.