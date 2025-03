Oasport.it - ATP Miami, Taylor Fritz raggiunge Berrettini nei quarti di finale. Korda sfiderà Djokovic

Pioggia protagonista nella giornata die qualche cambio nello schedule c’è stato nel Masters1000 del torneo della Florida. Sì, perché la sfida valida per gli ottavi ditra il tedesco Alexander Zverev e il francese Arthur Fils si disputerà nelle prossime ore. Sono arrivati, comunque, i verdetti nelle altre sfide e in casa Italia il bilancio è una vittoria e una sconfitta.Matteoha battuto l’australiano Alex de Minaur (n.11 ATP) col punteggio di 6-3 7-6 (9), mentre Lorenzo Musetti ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del serbo Novak(n.5 del ranking), vittorioso per 6-2 6-2 e per l’ottava volta neidi questo torneo. Una bella prova del romano, che con grande determinazione ha prevalso contro un tennista di grande livello e molto preparato dal punto di vista atletico,ndo per la prima volta questo turno in Florida.