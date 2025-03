Sportnews.eu - ATP Miami, Musetti costretto ad arrendersi a Djokovic, Berrettini passa il turno

Open: agli ottavi di finale, l’azzurroadcontro unin grande spolvero:il.Ci abbiamo sperato fino alla fine, ma nemmeno un ottimo Lorenzoè riuscito a vincere contro un Novakin grande spolvero. E così, per il tennista italiano iOpen terminano agli ottavi di finale, comunque sia una buon traguardo. Anon è riuscito il bis contro Nole, battuto in due set per 6-2 6-2 e su un cemento bagnato dalla pioggia.saluta il pubblico sugli spalti (Sportnews.eu)È stata una partita importantissima per la carriera dell’azzurro, se avesse portato a casa la vittoria,si sarebbe ritrovato in top ten nel ranking ATP, un traguardo fondamentale. Comunque sia, il toscano staziona in posizione numero 15, e l’obiettivo è ancora a portata di mano.