Atp Miami, Musetti battuto da Djokovic negli ottavi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lorenzosconfitto da Novakdi finale dell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, testa di serie numero 15, ha ceduto in 2 set al serbo., testa di serie numero 4, si è imposto per 6-2, 6-2 in 1h23' in un match senza storia., avanti con un break nel game .